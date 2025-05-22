У ЗСУ заявляють про "трагічні події" для РФ у Середземномор'ї: деталі від Плетенчука

Флот РФ / © flot.sevastopol.info

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У Середземному морі для РФ розгортаються “дуже цікаві, навіть деякою мірою трагічні” події. Російський флот виганяють з бази, яку він розбудовував пів століття.

Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

За словами Плетенчука, військових баз, як альтернативи, Росія там не має. Тож зміни влетять Москві в копійку.

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“Вони там чимчикують потроху на вихід. Звісно, для них стало проблемою те, що попросили їх усе ж, судячи з усього, з їхньої вже тепер колишньої бази в Тартусі, яку вони там розбудовували пів століття. Фактично ми спостерігаємо дії, які свідчать про те, що вони все ж змушені покинути її”, — повідомив Плетенчук.

Росіяни мають де бункеруватися у регіоні, вони можуть заходити до портів Алжиру та Єгипту. Втім, це не військові бази, наголошує представник ВМС.

Зараз для росіян логістика в Середземномор’ї доволі складна, адже треба враховувати закритий Босфор.

Росіяни продовжують демонструвати там свою присутність і, як запевнив Плетенчук, “ще сюди повертатимуться”. Але використовувати для цього флот, як було раніше, тепер для країни-агресорки стало неможливим.

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“Доведеться їм тепер в обхід Європи, через Атлантику, ходити сюди й тут вже виконувати завдання, які перед ними ставить їхнє керівництво. Тому що в Африці вони теж намагаються свої інтереси просувати. Всі ми розуміємо, які це інтереси, але це стає вже досить-досить дорого й довго”, — додав Плетенчук.

Як повідомляло видання Bloomberg, РФ може поповнити свій військовий флот після втрат внаслідок війни в Україні двома кораблями з Індії. Постачання має відбутися за угодою, яку Індія уклала з Росією ще 2018 року.

Нагадаємо, минулого місяця ГУР повідомило про операцію в Балтійському морі, де у Росії вигорів ракетний корабель “Серпухов”. Через пожежу всередині корабля повністю знищені його засоби зв’язку та автоматизації.

Дата публікації 17:39, 14.04.25 Кількість переглядів 26 Крейсер Москва вже три роки на дні! Що залишилось від найвеличнішого російського корабля?