У ЗСУ заявили, що РФ перекидає війська з Сумського напрямку на Донеччину

Війна в Україні / © Associated Press

Реклама

Російські війська продовжують передислокацію резервів із Сумського напрямку на Донеччину.

Про це в етері Еспресо розповів полковник, заступник командира бригади «Спартан» Владислав Саєнко.

«Росіяни постійно перекидають додаткові резерви на Донеччину. Постійно їхні підрозділи, які знаходились на Сумському напрямку, перекидають на Донеччину. Вони роблять це для того, щоб збільшити інтенсивність наступальних дій. Їхні подальші спроби просування не зупиняються і тому вони намагаються нарощувати сили та засоби», — зазначив Саєнко.

Реклама

За його словами, попри значну кількість особового складу, противнику вдається просуватись лише локально.

«Стосовно їхніх планів, то ті плани, які росіяни мали на літню наступальну операцію і початок осені, їм не вдалось виконати. Адже, ЗСУ дуже ефективно відпрацювали, щоб зруйнувати ці плани. Варто зауважити, що маючи ту кількість особового складу й засобів, на окремих ділянках в них все ж є успіхи, хоча й не значні», — додав полковник.

Раніше повідомлялося, що ворог намагається прорвати оборону на Добропільсько–Покровському напрямку, не шкодуючи особового складу, бої супроводжуються штурмовими діями, інфільтраціями та пожежами.

Ми раніше інформували, що у вересні темпи окупації на фронті впали майже вдвічі. Армія РФ змогла захопити 259 квадратних кілометрів.