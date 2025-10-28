ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
31
Час на прочитання
1 хв

У ЗСУ заявили, що військові за контрактом «18-24» дуже вмотивовані

Після кількох місяців навчання вони демонструють професіоналізм, впевненість і готовність до складних операцій.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Збройні сили України

Збройні сили України / © СБУ

Молоді військовослужбовці, які нещодавно підписали контракт, уже виконують бойові завдання на фронті.

Про це у прямому етері телеканалу «Еспресо» розповів офіцер відділення комунікацій 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади Ігор Ткаченко.

«Щодо контрактників 18–24 років — ці хлопці дуже мотивовані. Вони проходили навчання не лише в рамках базової військової підготовки, а й додаткову підготовку, необхідну саме для бойових дій. Вони вже застосовували ці знання на практиці та пройшли всі відповідні курси», — зазначив Ткаченко.

За його словами, молодих бійців тренували досвідчені штурмовики, які раніше воювали на різних напрямках — зокрема, на Херсонському та Донецькому. Інструктори передавали їм практичні навички ведення бою, маскування й протидії ворожим дронам.

«Отже, у цих хлопців багато позитивних рис: вони молоді, цілеспрямовані, патріотичні та заряджені, бо розуміють, що сьогодні захист країни надзвичайно важливий. Це добре видно в їхніх дуже гарних результатах», — наголосив офіцер.

Раніше повідомлялося, що програму «Контракт 18-24» для залучення молоді до лав ЗСУ знову розширили — на всі складові Сил оборони.

Ми раніше інформували, що очільник Генштабу ЗСУ, генерал-майор Андрій Гнатов прокоментував впровадження нових законодавчих змін про контрактну військову службу для добровольців віком 60 років і старше («Контракт 60+»), які доповнюють чинний проєкт «Контракт 18-24».

Дата публікації
Кількість переглядів
31
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie