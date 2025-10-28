У ЗСУ заявили, що військові за контрактом «18-24» дуже вмотивовані

Збройні сили України / © СБУ

Реклама

Молоді військовослужбовці, які нещодавно підписали контракт, уже виконують бойові завдання на фронті.

Про це у прямому етері телеканалу «Еспресо» розповів офіцер відділення комунікацій 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади Ігор Ткаченко.

«Щодо контрактників 18–24 років — ці хлопці дуже мотивовані. Вони проходили навчання не лише в рамках базової військової підготовки, а й додаткову підготовку, необхідну саме для бойових дій. Вони вже застосовували ці знання на практиці та пройшли всі відповідні курси», — зазначив Ткаченко.

Реклама

За його словами, молодих бійців тренували досвідчені штурмовики, які раніше воювали на різних напрямках — зокрема, на Херсонському та Донецькому. Інструктори передавали їм практичні навички ведення бою, маскування й протидії ворожим дронам.

«Отже, у цих хлопців багато позитивних рис: вони молоді, цілеспрямовані, патріотичні та заряджені, бо розуміють, що сьогодні захист країни надзвичайно важливий. Це добре видно в їхніх дуже гарних результатах», — наголосив офіцер.

Раніше повідомлялося, що програму «Контракт 18-24» для залучення молоді до лав ЗСУ знову розширили — на всі складові Сил оборони.

Ми раніше інформували, що очільник Генштабу ЗСУ, генерал-майор Андрій Гнатов прокоментував впровадження нових законодавчих змін про контрактну військову службу для добровольців віком 60 років і старше («Контракт 60+»), які доповнюють чинний проєкт «Контракт 18-24».