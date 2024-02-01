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У ЗСУ заінтригували заявою про лівий берег Херсонщини: "Ми нарощуємо зусилля"

У ЗСУ заінтригували заявою про лівий берег Херсонщини: "Ми нарощуємо зусилля"

Збройні сили України / Фото: ТСН.ua

Втрати в окупантів стають більшими, а можливості поповнити ресурси - меншими. 

Збройні сили України продовжують працювати та нарощувати зусилля на лівому березі Херсонської області. 

Про це повідомила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк. 

"На цьому етапі нам вдалось уповільнити і ускладнити логістику ворога. Не виключити її повністю, але процес триває. Ми продовжуємо нарощувати зусилля на цьому напрямку", - розповіла вона. 

За її словами, якісна робота ЗСУ призводить до того, що втрати в окупантів стають більшими, а можливості поповнити ресурси - меншими. 

"Але треба усвідомлювати, що на лівобережжі у росіян багато ресурсів для поновлення, але є складнощі з внутрішньою комунікацією та морально-психологічним станом окупантів", - зазначила Гуменюк.

Нагадаємо, 28 січня Гуменюк про ситуацію на лівому березі Херсонщини.

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