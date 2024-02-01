У ЗСУ заінтригували заявою про лівий берег Херсонщини: "Ми нарощуємо зусилля"

Збройні сили України продовжують працювати та нарощувати зусилля на лівому березі Херсонської області.

Про це повідомила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

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"На цьому етапі нам вдалось уповільнити і ускладнити логістику ворога. Не виключити її повністю, але процес триває. Ми продовжуємо нарощувати зусилля на цьому напрямку", - розповіла вона.

За її словами, якісна робота ЗСУ призводить до того, що втрати в окупантів стають більшими, а можливості поповнити ресурси - меншими.

"Але треба усвідомлювати, що на лівобережжі у росіян багато ресурсів для поновлення, але є складнощі з внутрішньою комунікацією та морально-психологічним станом окупантів", - зазначила Гуменюк.

Нагадаємо, 28 січня Гуменюк про ситуацію на лівому березі Херсонщини.

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