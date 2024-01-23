У ЗСУ закінчуються боєприпаси на фронті: репортаж CNN з Бахмутського напрямку

Українські захисники бачають, що ворог збирається продовжувати наступ, але не можуть знищити його, бо потрібні боєприпаси.

Українські війська відчувають гостру нестачу постачання боєприпасів на фронті. Бійці кажуть, що не можуть на 100% виконувати поставлені їм завдання.

Про це у репортажі розповів журналіст CNN Фредерік Плейтген, який відвідав позиції Сил оборони України поблизу Бахмута.

В описі до репортажу вказано, що на лінії фронту в Україні закінчуються боєприпаси, а фінансування з боку США, як і раніше, загальмувало у Конгресі.

Один з українських військових сказав журналістові, що бійці не можуть на 100% виконувати поставлені їм завдання, допоки не отримають необхідні боєприпаси.

За словами Плейтгена, на відвідані ним українські позиції біля гаубиці M109 біля Бахмута, були видані тільки димові боєприпаси. Журналіст сказав, що він разом із українськими бійцями чекав на доставку боєприпасів, але коли їх привезли, виявилося, що це лише чотири димових боєприпаси.

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У репортажі також йдеться, що українські військові із дронів бачають, що російські загарбники збираються продовжувати наступ. Бійці ЗСУ не можуть знищити окупантів, бо їм потрібні боєприпаси.

Командир української дивізії заявив, що на цьому етапі співвідношення сил становить 10:1 на користь російських військових.

Повідомляється, що окупанти використовують радянські боєприпаси, але ці засоби й досі можуть вбивати.

Попри все це, українські військові продовжують триматися.

Нагадаємо, координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що "наступні кілька місяців будуть критичними для України. Він уточнив, що українському військовому командуванню вже зараз доводиться ухвалювати складні рішення про те, яку саме зброю та боєприпаси застосовувати в умовах, коли запаси скорочуються.

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