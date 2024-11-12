У ЗСУ заявили про "чорний" день для ворога на Курщині: що відомо про провальний штурм

Частину окупантів було знищено. Ті, хто вижв, розбіглися і заховалися в посадках.

Для російських військ 11 листопада стало "чорним" днем, коли ворог пішов у атаку в Курській області.

Про це пресофіцерка 47-ї ОМБр Анастасія Блищик повідомила у ефірі телемарафону.

Блищик розповіла деталі про провальний ворожий штурм на Курщині.

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"Вчора був "чорний" день для російських окупантів, які намагалися штурмувати в п’ять-шість накатів. Вони намагалися "залітати" на техніці з десантом, проте 10 одиниць бронетехніки знищено воїнами 47-ї ОМБ – три БТРи підірвалися на мінах, а іншу техніку знищили за допомогою FPV-дронів та ПТРК "Стугна", – розповіла пресофіцерка 47-ї бригади.

Вона додала, що іншу російську бронетехніку знищили суміжні українські бригади.

Частину окупантів було знищено. Ті, хто вижв, розбіглися і заховалися в посадках. Зараз цих загарбників шукають українські дрони, які ліквідовуватимцуть ворога.

"Вчора відбувся провальний штурм російських окупантів", – наголосила Блищик.

Вона також поінформувала, що нещодавно бійці 47-ї бригади взяли в полон російського військового з 155-ї бригади. Той розповів, що був свідком катування, розстрілу і посмертного відтинання голів українським полоненим. Окупант розповів і про тих, хто віддавав наказ про цей воєнний злочин, і про виконавців.

Нагадаємо, 11 листопада експерт видання BILD Юліан Рьопке заявив, що контрнаступ росіян на Курщині обернувся для них катастрофою. Армія РФ зазнає величезних втрат і змогла відбити лише два невеликі села.

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