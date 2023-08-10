У ЗСУ заявили про динамічну ситуацію на Куп’янському напрямку: чи прорвав ворог оборону

На цьому напрямку лише за попередню добу окупанти завдали 559 ударів різними типами артилерії по позиціях Сил оборони України.

Ситуація на Куп’янському напрямку є загрозливою тривалий час і окупанти вже кілька разів намагалися піти у великий наступ, однак не змогли його втілити в життя.

Про це повідомив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий, повідомляє "Радіо Свобода".

Російським військам не вдалося реалізувати на Куп’янському напрямку велику стратегічно-наступальну операцію.

Також читайте Окупанти намагалися йти в наступ на деяких ділянках фронту: свіжі дані Генштабу

"Завдяки грамотній роботі командувачів, штабів, розвідці, правильній побудові оборони, неймовірному героїзму і мужності наших воїнів їм це не вдавалося", – сказав Череватий.

Атаки ворога на Куп’янському напрямку

Він повідомив, що протягом доби загарбники чотири рази намагалися атакувати українські позиції в районі Синківки і Іванівки на Куп’янському напрямку, і в районі села Новоселівське на Сватівському напрямку.

"559 разів різними типами артилерії (ворог – ред.) завдавав удари по наших позиціях, 16 авіанальотів", – зазначив представник ЗСУ.

Що відбувається на Куп’янському напрямку

Череватий також прокоментував заяву командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського про те, що на Куп’янському напрямку "окремі позиції за ці дні декілька разів переходили із рук в руки". Так, речник Східного угруповання військ повідомив, що ситуація є динамічною, але системних проривів ворога не було. Йдеться про десятки-сотні метрів.

"Відбувався рух (окупантів – ред.) по певних позиціях. Йдеться про десятки, можливо, сотні метрів. Будь-яка наступальна операція має за головну мету: системний прорив оборони ворога, взяття його в оточення чи примушення тікати. Відповідно після цього – вихід на оперативний простір і досягнень якомога більшого успіху, тобто захоплення територій та закріплення на ній. Всього цього ворогу багато тижнів не вдається досягти", – описав ситуацію Череватий.

Як ворог намагається досягти успіху на Лимано-Куп’янському напрямку

Речник Східного угруповання військ розповів, якими методами російські війська намагаються досягти успіху на Лимано-Куп’янському напрямку.

Так, внаслідок потужних втрат ворога, втраченої базової кількості професійного війська окупанти використовують дедалі менше підготованих бійців, набраних із соціально проблемних категорій.

"Яка мотивація у такого військовослужбовця? Відповідь – на полі бою. Маючи велике потужне угруповання, вони неспроможні досягнути не те, що стратегічного, а навіть оперативно-тактичного результату. Їхня головна проблема – це особовий склад", – розповів Череватий.

Нагадаємо, влада оголосила обов’язкову евакуацію з деокупованих територій Куп’янського району Харківщини через посилення ворожого наступу на Куп’янському напрямку та збільшення кількості атак авіабомбами та іншим озброєнням.

За інформацією Міноборони, саме Куп’янський напрямок наразі є основним напрямком ворожого наступу, аби прорвати українську оборону та вийти безпосередньо до Куп'янська.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Пріоритетний напрямок для окупантів, "феєрверки" в Росії та цілі для України | Олександр Мусієнко"

Читайте також: