У ЗСУ підтвердили ліквідацію окупантів, які розстріляли військовополонених: що кажуть у ГУР

Розвідка поки що не може підтвердити цей факт і не знає, до якого саме підрозділу РФ входять воєнні злочинці.

Речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун повідомив про ліквідацію групи російських окупантів, які розстріляли полонених бійців ЗСУ під Авдіївкою.

Про це Штупун заявив у ефірі телемарафону 4 грудня.

Представник ЗСУ повідомив, що відповідні служби зафіксували факт розстрілу українських військових, які здалися в полон. Відкрито кримінальну справу і триває розслідування.

"Потім ці матеріали будуть передані до міжнародних інституцій, які займаються воєнними злочинами", – зазначив Штупун.

"І також можу підтвердити, що в ході подальших бойових дій та група російських окупантів, яка вчинила цей злочин, перестала існувати", – додав спікер захисників Таврійського напрямку.

За його словами, наразі не відомо, з якого підрозділу були ці злочинці, бо тривають бойові дії.

Що кажуть у ГУР

Водночас представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов у ефірі "Радіо Свобода" не підтвердив ліквідацію російських військових, причетних до страти українських бійців у районі Авдіївки.

За словами Юсова, поки що немає також деталей, члени яких саме російських підрозділів могли скоїти цей воєнний злочин. Представник ГУР назвав таку інформацію "чутливою" та анонсував повідомлення всіх деталей у ході розслідування.

Що відомо про розстріл полонених бійців ЗСУ

Нагадаємо, біля Степового на Авдіївському напрямку російські військові розстріляли беззбройних бійців ЗСУ, які здалися в полон. Українські бійці були змушені здаватися через нестачу боєкомплекту. ТСН зібрав усе, що відомо про воєнний злочин ворога.

Згодом очільник Авдіївської МВА Віталій Барабаш заявив, що українські військові ліквідували окупантів, які розстріляли полонених бійців ЗСУ.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Росіяни розстріляли беззбройних українських захисників під Авдіївкою

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