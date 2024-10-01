У ЗСУ заявили про ускладнення ситуації на Харківському напрямку

На Харківському напрямку ускладнилася оперативна обстановка, російські війська збільшили свою активність. Сили оборони України стримують натиск ворога.

Про це повідомили в Оперативно-тактичному угрупованні "Харків".

"Оперативна обстановка на Харківському напрямку ускладнилася і характеризується збільшенням активності противника. Сили оборони України стримують натиск російських окупаційних військ", – вказано в заяві.

У районі Глибокого ворог продовжує активно встановлювати мінні загородження.

У районі Лукʼянців росіяни закріплюються на займаних позиціях 380-го мотострілецького полку 47-ї танкової дивізії 1-ї танкової армії. Водночас серед особового складу полку є випадки самовільного залишення позицій.

У Вовчанську окупанти протягом минулої доби понад 10 разів намагалися штурмувати позиції українських військ. Ворог зазнав втрат у живій силі, техніці та відступив. Наразі росіяни проводять поодиноке переміщення особового складу для евакуації втрат та поповнення особового складу.

Протягом минулої доби відбулося 16 бойових зіткнень. Російська армія завдала авіаудару з використанням одного КАБу та влаштувала 56 ударів дронами-камікадзе. Ворог також здійснив 418 обстрілів позицій українських військ.

Втрати РФ на Харківському напрямку

Зазначається, що Сили оборони України адекватно реагують на дії ворога та продовжують нищити живу силу, озброєння і військову техніку. Так, втрати противника за минулу добу становлять 202 особи, з них безповоротні – 134, санітарні – 67.

Також на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 100 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема 2 танки, 18 бойових броньованих машин, сім артилерійські системи, 20 автомобілів, чотири одиниці спецтехніки, 49 БпЛА.

Сили оборони України знищили 69 ворожих укриттів для особового складу та три місця зберігання боєприпасів.

"Сили оборони України контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії російської федерації", – резюмували в ОТУ "Харків".

Нагадаємо, напередодні командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" Олесь Маляревич заявив, що на Куп'янському напрямку окупанти готують нові спроби великих штурмів, щоб вийти до річки Оскіл на Харківщині.

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