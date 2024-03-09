У ЗСУ заявили про зменшення кількості ворожих ударів КАБами: в ISW засумнівалися

Попри заяви ВПС України про бойову роботу по російських літаках на відстані понад 150 км, аналітики ISW поки не бачать, що темп завдання ударів КАБами зменшився.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики нагадали, що командувач ВПС України генерал-лейтенант Микола Олещук 8 березня заявив, що ЗСУ регулярно обстрілюють російські винищувачі.

За його словами, російські війська продовжують наносити керовані повітряні удари по позиціях українських фронтів, але російська авіація "більше не наважується" підлітати надто близько до лінії фронту і що нещодавно українська ППО намагалася вдарити по російському літаку з відстані понад 150 кілометрів.

Олещук заявив, що нещодавні повідомлення про збиття російських літаків дальнього радіолокаційного виявлення А-50 і винищувачів Су-34 і Су-35 призвели до того, що російські сили "суттєво зменшили" частоту авіаударів РФ по Україні.

"Проте ISW не спостерігала переконливих доказів того, що темп ударів російських керованих бомб зменшився. Нещодавно Forbes повідомив, що російські літаки здійснюють по сотні чи більше бойових вильотів на день для нанесення ударів по українських позиціях на відстані близько 40 кілометрів", – зазначають в Інституті вивчення війни.

На думку аналітиків, це вказує на те, що російські літаки продовжують виконувати відносно велику кількість ударів КАБами, незважаючи на те, що Україна збивала такі літаки.

Раніше повідомлялося, що українські військові за два тижні знищили більше російських винищувачів-бомбардувальників Су-34, ніж РФ виготовляє за рік.

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