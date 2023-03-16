У ЗСУ заявили, що створили "сітку смерті", якій окупанти не можуть протистояти

Українські військові застосовують "вогневий кулак", який містить всі засоби ракетно-артилерійного ураження, що дозволяє ефективно знищувати російських агресорів.

Про це заявив тимчасово виконуючий обовʼязки Головного управління бойових ударних систем Генерального штабу ЗСУ полковник Сергій Баранов, передає Military Media Center.

Він заявив, що західні партнери України стверджують про створення українцями надзвичайного "кілнету", або як ще називають "Сітки смерті ЗСУ".

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"Йдеться про те, що ми навчилися комплексним вогнем усіх засобів ракетно-артилерійського ураження забезпечувати успішний наступ піхоти. За статистикою, до 80% втрат росіян у бойовій техніці й живій силі – це наша робота", - сказав Баранов.

Він зазначив, що українські артилеристи та ракетники взаємодіють з іншими засобами ураження — включно з авіацією.

Баранов пояснив, що завдяки західним високоточним ракетно-артилерійським системам українські захисники змогли скомбінувати та створити "вогневий кулак", який бʼє дуже потужно та на великі відстані. Баранов зазначив, що ворог нічого не може протиставити такому ураженню і навіть не взмозі проводити контрбатарейну боротьбу.

"Ми не чекаємо відкриття вогню артилерії противника, а завчасно виявляємо його і знищуємо їх ще до того, як вони будуть готові завдати удару. Робиться це ювелірно, щоб не постраждали ані наші війська, ані мирне населення й об’єкти інфраструктури. Нашу "далекобійку" ворог не дістає, а ми їх — так", - сказав він.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що метою глав держав та урядів європейських країн має бути забезпечення українських військових достатньою кількістю якісних озброєнь.

Крім того, ми раніше інформували, що Сполучені Штати Америки активно перекидають військову техніку на фронт та швидкими темпами тренують українських військовослужбовців напередодні масштабного контрнаступу Збройних сил України, яке очікується у травні 2023 року.

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