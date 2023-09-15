У ЗСУ зізналися, якими ракетами знищили російські "Мінськ" і "Ростов-на Дону" в Севастополі

Під час успішної ракетної атаки на окупований Севастополь 13 вересня були пошкоджені російські військовий корабель "Мінськ" і підводний човен "Ростов-на Дону". Тоді Україна застосувала британські "Storm Shadow" і французькі "Scalp".

Про це командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук розповів у своєму Telegram.

"Британські та французькі ЗМІ цікавляться, яким саме типом крилатих ракет українські пілоти відправили плавзасоби "Мінськ" і "Ростов-на-Дону" вслід за "Москвою". Цілком логічно, адже кращої реклами для національного виробника озброєння і не вигадаєш", – заінтригував він.

За словами Олещука, поки в авіації Повітряних сил є два типи крилатих ракет, надані партнерами для боротьби з окупантом.

"Британські "Storm Shadow" ми підвішуємо під ліве крило Су-24М, французькі "Scalp" – під праве. Обидві ракети чудово працюють, без шансів для окупанта!" – наголосив командувач Повітряних сил ЗСУ.

Він додав, що під крилами українських бомбардувальників знайдеться місце і для німецької "Taurus".

"Тоді "гру в міста" можна буде продовжити ще ефективніше", – написав Олещук.

Чи отримає Україна далекобійні ракети Taurus

Канцлер Німеччини Олаф Шольц затягує постачання Україні ракет Taurus, бо хвилюється, що українські війська почнуть застосовувати це озброєння для ударів по території РФ.

В Бундестазі невдоволено підтвердили, що єдина людина, яка наразі блокує рішення передати Україні далекобійні ракети Taurus, – це німецький канцлер Олаф Шольц. Тоді керівниця комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерман гостро звернулася до Шольца і написала, що поки він "чекає", в "Україні гинуть люди".

Водночас в Україні вірять, що Німеччина таки передасть Україні крилаті ракети Taurus. У цьому переконаний, зокрема, голова МЗС Дмитро Кулеба. За його словами, це лише питання часу.

Натомість щодо термінів висловився тоді ще чинний міністр оборони Олексій Резніков. Ексочільник Міноборони України переконаний, що Україна може отримати далекобійні ракети Taurus від Німеччини менш ніж за рік.

Читайте також: