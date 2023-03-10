У ЗСУ знову спростували інформацію про отримання Україною Patriot

Про передавання ЗСУ ПРО повідомило британське медіа.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат знову спростував інформацію про те, що Україна отримала американську систему протиповітряної оборони Patriot.

Про це Ігнат завив в ефірі телемарафону, коментуюи матеріал газети Financial Times.

"Немає ще поки, не бачив", - наголосив Ігнат.

За словами представника Повітряних сил ЗСУ, суспільство дізнається про приїзд системи ППО Patriot до України, коли вона вперше зіб'є російський літак.

До слова, Financial Times написало, що Україна отримала одну з двх систем Patriot. Втім, поки що ПРО не ввели в експлуатацію. Крім того, у матеріалі наголшують, що такж очікується кілька пускових установок Patriot із Нідерландів.

Нагадаємо, днями польський міністр оборони Маріуш Блащак заявив, що нібито перші американські системи ПРО Patriot прибули до України. Але згодом Міноборони Польщі спростувало заяву, сказавши про "труднощі перекладу".

Тоді речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявляв, що українські Збройні сили не отримали системи протиповітряної оборони. За його словами, українці дізнаються про отримання Patriot, коли Повітряні сили сповістять про перший збитий ППО літак.

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