У звільнених селах на Житомирщині відшукують російських солдат, які не встигли виїхати зі своїми

У звільнених селах на Житомирщині відшукують російських солдат, які не встигли виїхати зі своїми

Військові повідомляють, що росіяни все замінували.

Підбиті танки та БТРи із згорілими в середині російськими ординцями - це наслідки вдалих боїв українських військових на Київщини. Поблизу Житомирської траси звільнені села потроху оживають. Але люди, які пережили там обстріли та катування все ще побоюються вийти на вулицю. Втім, тим, хто залишив там домівки військові поки не радять повертатися, бо нині частина рашистів все ще може ховатися у будинках та лісах.

Про це йдеться в ТСН.

В’їзд до одного із населених пунктів Київщини, що неподалік Житомирської траси, скоріше нагадує голлівудський бойовик. Посеред дороги - купа підбитих танків та БТРів, а в них живцем згорілі російські ординці. Тут напередодні точилися важкі бої. І українські військові звільняючи село за селом – добряче давали «прикурити» ворогові.

У самому, вже звільненому селі, мешканці, котрі пережили обстріли та знущання від рашистських військ - досі бояться виходити на вулицю. На дворі зустрічаємо двох чоловіків, які побачивши наших військових одразу показують, де ще можуть ховатися окупанти. «Один був відстав росіянин, ті поїхали на БТРах, а він не встиг і він десь тут зник», - розповідають місцеві.

Тому цей населений пункт хоч і звільнений від окупантів, але поки тут для мирних мешканців небезпечно.

Багатьом місцевим нині потрібна медична і психологічна допомога, жінки розповідають про знущання і зґвалтування.

У цьому селі все ще триває зачистка. Задача номер один – відшукати рашистів, які все ще можуть ховатися у будинках місцевих.

І таких ординців, тікаючи від шквального вогню української армії, тут, може бути ще чимало, кажуть військові. Тому перевіряють кожен будинок. Ті, що не вціліли від обстрілів – повністю розграбовані рашистами. Всюди розкидані сухпай армії окупанта. А поруч із цим будинком – захисники знайшли новий трохи пошкоджений, але на ходу російський танк.

«Коли ми підходили, вони покидали свої шлемофони, он вони валяються, і побігли в тому напрямку, вони всі знімають форму, переодягаються в цивільних і тікають», - розповідає військовий.

Відрізнити від місцевих і виловити таких диверсантів - задача трохи складніша, але цілком реальна, каже «Комфі». «По лісах вони звичайно є…..плюс основна територія в більшості замінована, ми знаходили ящики від мін - мін не має», - додає боєць.

Тому до повного розмінування і зачистки населених пунктів Київщини від диверсантів - місцевих просять не поспішати повертатися. А зачекати на офіційний дозвіл.

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