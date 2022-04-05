У звільнених від окупантів громадах тривають зачистки територій: яка ситуація у Київській області 5 квітня

У звільнених від окупантів громадах тривають зачистки територій: яка ситуація у Київській області 5 квітня

В Іванківській, Димерській та Поліській громадах - гуманітарна катастрофа.

У громадах Київської області, які перебували під російською окупацією, проводяться роботи з розмінування та відновлення критичної інфраструктури.

Про це 5 квітня повідомляє офіційний Telegram-канал голови Київської обласної державної адміністрації Олександра Павлюка.

Обухівський, Бориспільський, Білоцерківський, Фастівський райони

Ситуація контрольована. Триває постійна робота з приймання, зберігання та направлення гуманітарних вантажів. Сили оборони – в підвищеній боєготовності.

Бучанський район

У громадах, що перебували під російською окупацією, проводяться роботи з розмінування та відновлення критичної інфраструктури - газо-, електропостачання, а також зв’язку.

Броварський район

Тривають зачистки територій Великодимерської, Калитянської та Баришівської громад. Такі населені пункти, як Залісся, Плоске, Богданівка, Велика Димерка та Жердова перевіряються на наявність замінувань.

Вишгородський район

Ситуація без змін - напружена, але контрольована. В Іванківській, Димерській та Поліській громадах - гуманітарна катастрофа. Здійснюються заходи щодо нормалізації ситуації, продовжується завезення продуктів харчування і ліків. Славутич має потребу в продуктах харчування, пальному та медикаментах.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 41-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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