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У звільненій Балаклії відкрили рух тимчасовим мостом, який передала Чехія (фото)

Автор
Денькович Ярослава
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У звільненій Балаклії відкрили рух тимчасовим мостом, який передала Чехія (фото)

Фото: facebook.com/Міністерство інфраструктури України

Новий міст був змонтований поруч із пошкодженим старим.

У деокупованій Балаклії на Харківщині відкрили рух тимчасовим мостом. Ця переправа буде тимчасовою, її передали чеські партнери.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України. 

"Це 36-метровий двоповерховий двостінний армований мостовий настил з консольним та пішохідним мостом. Він був змонтований поруч із пошкодженим мостом впродовж одного місяця після звільнення Балаклії. Нині він встановлений на автомобільній дорозі Р-78 Харків – Зміїв – Балаклія", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що рух буде реверсним, але цей міст з’єднує житлові масиви Балаклії з інфраструктурою міста та значно спрощує логістику доставки людям медикаментів, гуманітарної допомоги та товарів першої необхідності.

"Харківщина - одна з тих областей, де російські окупанти залишили масштабні інфраструктурні руйнування – 25 штучних споруд зруйновано. Однак на 10 спорудах вже відкрито рух. Основне завдання – з'єднати міста і селища та скоротити час доставок", - повідомляє Мінінфраструктури.

Ситуація на Харківщині

ЗСУ у вересні здійснили успішний контрнаступ у Харківській області та звільнили багато населених пунктів, які були окуповані ще від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Правоохоронці продовжують виявляти тіла мирних мешканців на території Харківщини, яких вбили російські загарбники.

На Харківщині також затримали колишню поліцейську, яка вступила до лав створеної росіянами так званої "народної міліції".

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Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1070
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