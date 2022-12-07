У звільненій Херсонській області загинуло четверо правоохоронців: серед них - очільник поліції Черкащини

У Херсонській області у середу, 7 грудня, загинуло четверо поліцейських, які проводили в регіоні стабілізаційні заходи. Правоохоронці підірвались на російських мінах. Серед загиблих - начальник Нацполіції Черкаської області Михайло Куратченко.

Про це повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко.

У звільненій Херсонській області правоохоронці проводили стабілізаційні заходи, вони підрвались на каскаді російських мін. Четверо поліцейських загинуло на місці трагедії, ще чотирьох правоохоронців рятують медики.

Серед загиблих є:

Начальник Головного управління Нацполіції в Черкаській області Михайло Куратченко. Він особисто керував зведеним загоном поліції Черкащини в Херсонській області.

Фото: Ігор Клименко

Вибухотехнік Ігор Мельник.

Фото: Ігор Клименко

Кінолог Сергій Ненада.

Фото: Ігор Клименко

Помічник чергового СРПП Уманського райуправління поліції Вадим Періжок.

Фото: Ігор Клименко

"Наші колеги виконували свій обов’язок: служили, захищали, повертали спокій та безпеку на деокуповану частину Херсонщини. Щиро співчуваємо сім’ям загиблих. Ми поділяємо ваш біль та глибоко сумуємо разом з вами", - написав голова Нацполіції України.

Ситуація на звільненій частині Херсонщини

11 листопада ЗСУ звільнили окуповану ще на початку повномасштабної війни Росії проти України частину Херсонської області. Також Сили оборони повернули під український контроль єдиний обласний центр, який від 24 лютого захопили окупанти - Херсон.

У звільненому регіоні правоохоронці, спецслужби та військові проводять стабілізаційні заходи. Вони фіксують воєнні злочини окупантів, розміновують територію та виявляють російські ДРГ та колаборантів.

Також до Херсона повертають електропостачання та водопостачання, адже окупанти під час своєї втечі намагались знищити усю критичну інфраструктуру міста.

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