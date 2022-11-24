У звільненій Снігурівці на російській міні підірвались рятувальники: є загиблий

Людей закликають не повертатись до Снігурівки.

У звільненій Снігурівці Миколаївської області на російській міні підірвались працівники ДСНС. Один із рятувальників загинув, інший отримав поранення.

Про це повідомив керівник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта.

Кухта закликав жителів звільненої Снігурівки не повертатись до міста через загрозу мінування.

"На жаль, сьогодні маємо черговий випадок підриву на мінах на території нашої громади. Є загиблий та поранений працівники ДСНС. Висловлюю щирі співчуття родинам постраждалих внаслідок нещасного випадку", - повідомив очільник Снігурівської міської військової адміністрації.

Звільнення Снігурівки на Миколаївщині

У листопаді під час масштабного контрнаступу ЗСУ звільнили місто Снігурівка Миколаївської області, яке було в окупації він початку повномасштабної війни.

У Снігурівці Миколаївської області після звільнення від російських окупантів було виявлено катівню, де загарбники тримали цивільних і піддавали знущанням.

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