У звільненій Снігурівці знайшли катівню, яку облаштували російські окупанти

У катівні російські загарбники тримали цивільних і піддавали знущанням.

У Снігурівці Миколаївської області після звільнення від російських окупантів було виявлено катівню, де загарбники тримали цивільних і піддавали знущанням.

Про це повідомив Оперативний ЗСУ у Телеграм.

Зазначається, що інтервенти практикували тортури над проукраїнськи налаштованими місцевими жителями, а приміщення виявили військові ЗСУ, коли звільнили населений пункт 10 листопада.

"У населеному пункті Снігурівка на Миколаївщині, що був захоплений російськими військами до 10 листопада, коли його звільнили українські воїни, окупанти катували місцевих жителів. Там виявили катівню, де росіяни знущалися з українців", — йдеться в публікації.

Де саме розташовувалась ця кімната тортур і в якій будівлі — не уточнюється.

Раніше стало відомо, що на звільнених територіях Херсонщини почали виявляти тіла мирних жителів, яких вбили російські окупанти. Зокрема, у селі Бериславського району знайшли трьох цивільних, з якими розправилися загарбники. За попередніми висновками, у них - тілесні ушкодження у вигляді переломів кісток черепа.

Катівня окупантів - на Харківщині виявили півдал, де росіяни знущались над українцями

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