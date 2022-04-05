У звільненій від окупантів Бучі знайшли виснаженого собаку, який спав на уламках скла в автівці (фото)

Тварину вже оглянув ветеринар.

У Бучі Київської області, яку днями українські військові звільнили від російських окупантів, патрульні виявили в розбитому авто песика, який був настільки виснажений, що спав просто на уламках скла.

Про це інформує МВС.

Як зазначається, патрульні знайшли собаку у автомобілі, який був вщент розбитий. Пес спав на розбитому склі на підлозі і був дуже виснажений.

Тварину відвезли до ветеринара. Фахівець оглянув пса і вже один із патрульних забрав його до себе.

Нагадаємо, в окупованих населених пунктах Чернігівської області путінські армійці нищили все на своєму шляху. У кожному подвір'я та погребі нині рятувальники знаходять російські снаряди. Окупанти вбивали навіть свійських тварин.

Як повідомлялося, деякі села на Київщині після обстрілів просто припинили існувати.

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