У звільненій від окупантів Бучі знайшли виснаженого собаку, який спав на уламках скла в автівці (фото)

Тварину вже оглянув ветеринар.
У Бучі Київської області, яку днями українські військові звільнили від російських окупантів, патрульні виявили в розбитому авто песика, який був настільки виснажений, що спав просто на уламках скла.
Про це інформує МВС.
Як зазначається, патрульні знайшли собаку у автомобілі, який був вщент розбитий. Пес спав на розбитому склі на підлозі і був дуже виснажений.
Тварину відвезли до ветеринара. Фахівець оглянув пса і вже один із патрульних забрав його до себе.
Нагадаємо, в окупованих населених пунктах Чернігівської області путінські армійці нищили все на своєму шляху. У кожному подвір'я та погребі нині рятувальники знаходять російські снаряди. Окупанти вбивали навіть свійських тварин.
Як повідомлялося, деякі села на Київщині після обстрілів просто припинили існувати.
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