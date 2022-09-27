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У звільненому Куп'янську-Вузловому ЗСУ підняли український прапор (відео)

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У звільненому Куп'янську-Вузловому ЗСУ підняли український прапор (відео)

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

З'явилося відео, як українські військові підняли прапор України у звільненому Куп'янську-Вузловому Харківської області.

Куп'янськ-Вузловий звільнено від російських військових у вівторок, 27 вересня.

Відео опублікувало Головне управління розвідки Міноборони України.

"Сьогодні, 27 вересня 2022 року, спецпідрозділом ГУР МО "KRAKEN" було звільнено чергове місто, Куп'янськ-Вузловий. Нарешті ми можемо верифікувати дану подію. Все буде Україна!", - йдеться у дописі під відео.

На відео видно, як один військовий української армії гордо піднімає державний прапор на залізничному вокзалі. Перед цим скинув триколор та потоптався по ньому. Піднімаючи український прапор, військовий спецпідрозділу сказав: "Куп'янськ-Вузловий знову під українським прапором!".

Нагадаємо, напередодні Генштаб вперше підтвердив звільнення Куп'янська-Вузлового на Харківщині. Саме через залізничну станцію цього селища російські військові перекидали на фронт свою військову техніку. Тому його деокупація була дуже важливою.

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