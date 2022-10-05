У звільненому Лимані знайшли масове поховання: людей росіяни закопували у траншеях (фото)

У звільненому від російських окупантів Лимані знайшли масове поховання.

У Лимані було виявлено понад 50 свіжих поховань, які тут з'явилися за час російської окупації.

Про це повідомляє "Громадське".

Російські окупанти виривали траншеї та ховали там загиблих цивільних мешканців. Збирати тіла з вулиці змушували проукраїнських громадян.

Фото: Громадське

Місцевий житель, який ховав людей, розповів, що багато загиблих не вдалось опізнати, оскільки їхні тіла довго лежали на вулиці. Також загиблих через обстріли ховали їхні сусіди.

Фото: Громадське

Також під час відступу з Лиману росіяни не забрали тіл своїх загиблих.

Фото: Громадське

Нагадаємо, знищені вщент села, залякані місцеві жителі та зруйновані господарства - таку картину побачили українські оборонці, після звільнення Лимана.

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