У звільненому Лимані знайшли масове поховання: людей росіяни закопували у траншеях (фото)

У звільненому від російських окупантів Лимані знайшли масове поховання.
У Лимані було виявлено понад 50 свіжих поховань, які тут з'явилися за час російської окупації.
Про це повідомляє "Громадське".
Російські окупанти виривали траншеї та ховали там загиблих цивільних мешканців. Збирати тіла з вулиці змушували проукраїнських громадян.
Місцевий житель, який ховав людей, розповів, що багато загиблих не вдалось опізнати, оскільки їхні тіла довго лежали на вулиці. Також загиблих через обстріли ховали їхні сусіди.
Також під час відступу з Лиману росіяни не забрали тіл своїх загиблих.
Нагадаємо, знищені вщент села, залякані місцеві жителі та зруйновані господарства - таку картину побачили українські оборонці, після звільнення Лимана.
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