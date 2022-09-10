У звільненому селі на Харківщині знайшли тіла цивільних, вбитих під час окупації

У звільненому селі Гракове (Харківська область) ексгумували тіла двох чоловіків, яких катували і вбили російські військові під час окупації.

Поліції тіла показав місцевий мешканець Сергій Луцан.

Про це пише "Суспільне".

Він розповів, що окупанти в березні змусили його закопати тіла цих двох людей, погрожуючи розстрілом.

"Це сталося наприкінці чи в середині березня. До мене прийшли військові, погрожували зброєю, привели до місця, де були два молодих хлопці. Вже мертві. Я живу тут 7 років, їх не знаю. Звідки вони, як тут опинилися, теж не знаю. Людей треба було поховати", — сказав чоловік.

Вбиті — немісцеві, у них на тілі є вогнепальні поранення та сліди катувань, розказав начальник поліції Харківщини Володимир Тимошко.

За словами начальника Слідчого управління поліції Харківщини Сергія Болвінова, це не єдиний факт звірств росіян: "У цьому селі є ще два місця, їх оглянуть після розмінувань".

Гракове окупували 25 лютого, наразі сюди завозять гуманітарну допомогу, почала роботу поліція — фіксують російські злочини. У селі залишається близько 40 людей.

Раніше стало відомо, що у Херсонській області військові РФ розстріляли подружжя.

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