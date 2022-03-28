У звільненому селі на Київщині російську бронетехніку з ладу вивів лише один український танк

Український екіпаж танку втративши свій танк, пересів на ворожий і почав виганяти російські війська.

Українська армія вибила ворожі війська одразу з кількох сіл на сході Київської області й зараз веде бої за населені пункти на межі з Чернігівською. Найгарячіші бої точилися в селі Лук'янівка. Екіпаж українського танка в цьому бою знищив та пошкодив одразу три ворожих танки, дві бойові машини піхоти та два БТЛБ.

Про це йдеться в ТСН.

Зі звільнених Лукашів у сусідню Лук'янівку - на вулиці важко помітити хоч одну вцілілу хату. У центрі взагалі нема живого місця. Село Лук'янівка на Київщині, саме тут відбувся основний, бій, на доказ підбитий російський Т-72, трохи далі - російська БМП, саме село теж потрощене, але воно наше. Це фактично одне з перших звільнених нашими військовими українських сіл. Бійці ще досі збирають трофеї.

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Позначають мінометні міни, що не здетонували і прикопують те, що залишилося від російського танкіста. Безголового, безногого та без однієї руки - йому копають яму там, де він упав і ховають без сантиментів.

Дивина, але практично усю російську бронетехніку з ладу вивів лише один український танк. А його екіпаж вражає ще більше. Хлопці - командир та навідник - курсанти 3 курсу Національної академії сухопутних військ. Це взагалі їхній перший бій. Михайло, сьогодні вже зізнається, дивитися як по них стріляє ворожий танк було страшно. «Там було хвилювання, жах, але захотілося жити і вийшло, що знищили той танк», - каже він.

Є і інший ворожий танк, який бойовому екіпажу вдалося обстріляти і захопити. « Удар пройшовся по верхньому броньованому листу, пошкодило трімплекс, їх добряче трухануло і після цього вони вирішили відходити назад, застрягли і вирішили тікати», - кажуть бійці.

Зрештою, ворогу також вдалося підбити український Т-64, тому сьогодні українські танкісти вже воюють на російській машині.

«Поки в нас був цілий танк, ми підбили один і одне БМП, потім ми приїхали до виїзду з Лук'янівки, зустріли цей танк, ми з ним стрілялися, він нас розув і потім втік і його залишили... Ми пересіли на цей - 3 танка, 2 БМП ми два забрали і 2 дві МТЛБ», - розповідають бійці.

Українські військові вибили ворожі війська з кількох сіл у Київській області

Трофейним Т-72 механік-водій задоволений. Машина заводиться з півоберту. Ну і практично повний боєкомплект, росіяни з цієї машини встигли випустити лише 8 снарядів.

В центрі звільненого села окопується піхота. «Ну це ж приємне відчуття! Кожен метр, який ми йдемо туда - це ж наш метр, це ж добре», - кажуть військові.

Село звільнили, але шанці бійці копають глибокі - росіяни ще час від часу обстрілюють Лук'янівку з танків. Та для ворога українська артилерія та авіація влаштовує справжнє пекло. Щоб той не чіпав українських церков, українських сіл та міст, щоб забрався геть з України.

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