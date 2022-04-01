У звільненому Тростянці знайшли тіла закатованих мирних жителів

У прокуратурі почали розслідування.

У місті Тростянець (Сумська область) після звільнення від російських окупантів виявили тіла закатованих мирних жителів.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, військовослужбовці збройних сил РФ викрадали та знущалися з мирних жителів Тростянця, порушуючи вимоги Женевської конвенції про захист цивільного населення.

30 березня у місті знайшли два зв’язаних тіла з вогнепальними пораненнями. Загиблими виявились мирні місцеві жителі, про зникнення яких родичі повідомляли за декілька днів до цього.

Охтирська окружна прокуратура здійснює досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України). Ця стаття передбачає позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне ув'язнення.

Нагадаємо, у Тростянці триває розмінування території та будівель, де окупанти замінували поля і навіть кладовище. У місті вже відновлено мобільний зв'язок, працюють над відновленням Інтернету. Триває видавання гуманітарної допомоги.