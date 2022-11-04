У звільненому Високопіллі виявили тіла трьох розстріляних цивільних

Тіла скеровані для проведення судово-медичної експертизи.
У звільненому від окупантів селищі Високопілля на Херсонщині 4 листопада виявили три тіла зі слідами насильницької смерті.
Про це повідомили в Офісі генпрокурора.
За попередніми даними, під час окупації Високопілля російські військові розстріляли трьох цивільних і закопали їхні тіла поблизу приватних будинків.
Виявлені тіла були скеровані для проведення судово-медичної експертизи.
Зараз проводяться слідчі дії задля встановлення обставин злочину. І триває досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаним з умисним вбивством.
Зауважимо, що від початку деокупаційних заходів поліцією в Донецькій, Харківській та Херсонських областях виявлено тіла 868 цивільних осіб, з них 24 – діти.
Нагадаємо, Високопілля ЗСУ звільнили на початку вересня після важких боїв.
У жовтні до Високопільської тергромади почало повертатися нормальне життя. Туди почали доставляти продуктові набори, енергетики взялися відновлювати пошкоджені електролінії, а також там запрацювали мобільні відділення "Нової Пошти".
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