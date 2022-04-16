У звільненому Ворзелі, попри піст, обвінчали дві пари військових, які приїхали на таїнство просто із позицій

Пари у шлюбі вже майже 10 років, і лише під обстрілами зрозуміли, що хочуть ще й обвінчатись

У розпал війни, коли військові щоденно важать своїми життями, боронячи нашу країну, вони знаходять час на сім'ю і кохання. У Ворзелі після тривалої окупації відбулося перше вінчання, у храмі Преображення Господнього вінчаються одразу дві подружні пари військових.

Про це йдеться в ТСН.

Причепурилися до вінчання і дві Тані. Дівчата у піксельці, однак з вінками на головах. «Ми виїхали, були в лісі на позиціях, яка там туш. Слава Богу, був теплий одяг, теплий чай і цього було досить. Про це ніхто не думав, не пережива. Сьогодні дівчата привезли туш, нарядили, накрасили, знайшли утюжок для волосся», - розповідає Тетяна.

Обидві пари, що сьогодні вінчаються, одружені вже близько 10 років. Служать в одному батальйоні. Однак переважно чоловіки і жінки - на різних позиціях. «Я не дозволяв в момент активних бойових дій проявів емоцій. Тому що емоція зазвичай вбиває, а коли треба було чітке злагодження і виконання бойових завдань, я їх звісно розділяв. Кожен був на своїй лінії відповідальності і виконувати свої обов’язки», - пояснює заступник командира батальйону Ігор Кім.

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У перерві між серйозними боями подружжя вирішили скріпити свої союзи ще й перед Богом. «Ми були в Ірпені. Були такі серйозні бої, нас сильно артилерія накривала і я так пообіцяв: «Господи, якщо залишуся живий, то приїдем обвінчаємося, а після війни ще народим дитину», - розповідає один із «наречених».

Це перше вінчання у Ворзелі після окупації. «Я тут у Ворзелі, в окупації, важко це було. Але я не міг парафіян кинути. Приходили до мене з автоматами, в храм мене не пускали… У них тут стояв штаб, навколо танки були», - розповідає отець Микола.

Урочиста подія триває майже годину, проходить за всіма традиціями. Свідки і гості – лише побратими з батальйону, пліч-о-пліч з якими подружжя захищали міста на Київщині. І це не єдина відмінність урочистої події. Отець Микола каже, взагалі-то, під час посту за канонами церкви вінчати заборонено. Але є виключення. «Коли наступає Великий піст, за неділю до поста не можна вінчати. І після там вже припадають поминальні дні, то вінчати не можна. Але якщо іде війна, воїни ідуть на війну, і вони не вінчані, то навіть в піст можна вінчать», - пояснює священник.

Священник за 32 роки служби вінчання під час війни проводить вперше і ледь стримує сльози. Син отця – побратим цих військових і зараз теж на службі. «Якщо сьогодні буде час, я провідаю його. Для молодих буде вам торт великий, якщо придбаю. Бо все у нас розбите, нічого немає», - каже священник.

Після вінчання і фото на пам'ять військові приймають привітання і співають гімн України.

У Ворзелі після тривалої окупації вперше повінчали дві подружні пари військових

Подружжя військових щасливі, однак у Тетяни навертаються на очі сльози, коли вона починає говорити про своїх дітей. Кілька тижнів рідні Віталія та Тетяни були у Бучі в окупації. «Скрізь був ворог, а у мене син молодець, я ним пишаюсь. Виліз на дах, зміг зателефонувати. Я сказала, в який бік буде евакуація. То все склалося, Слава Богу», - каже жінка.

Та зараз вони нарешті в безпеці. «Скайпом» спілкуємося. Менший ображається, не хоче розмовляти, напевне, думає, що ми його залишили, покинули. Ну, йому 4 роки. Старший у нас зараз і за тата і за маму», - розповідає подружжя.

І від того, що рідні далеко від війни, захищати країну, кажуть військові, легше.

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