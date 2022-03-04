Uber відновлює роботу у Львові, щоб допомогти з перевезенням товарів першої необхідності та допомоги

Uber відновлює роботу у Львові, щоб допомогти з перевезенням товарів першої необхідності та допомоги

Компанія Uber після консультацій із Львівською міськрадою вирішила відновити свій сервіс у Львові для забезпечення можливості перевезень пожертв та гуманітарної допомоги.

Про це йдеться в офіційному повідомленні компанії.

"Ми знаємо, що ви проводите дні і ночі, захищаючи свою сім’ю, друзів і свою країну. Ця жахлива війна швидко перетворюється на трагічну гуманітарну кризу, і ми як Uber постійно працюємо над наданням допомоги та підтримки зусиль з надання допомоги на місцях. Оскільки ситуація продовжує погіршуватися, ми приєднуємося до відповіді міжнародної спільноти, щоб вжити подальших дій для підтримки України, забезпечуючи прямий і значущий вплив на тих, хто найбільше потребує допомоги", - йдеться у заяві.

Правила користування сервісом:

Сервіс не повинен використовуватись для персональних поїздок (якщо вони не є вимушеними). Дотримуйтесь вказівок місцевої влади – поїздки без спеціального дозволу на пересування під час комендантської години (наразі 22:00-06:00) неможливі

Волонтери та громадські організації можуть використовувати сервіс для перевезення предметів першої необхідності

Якщо вам потрібно використовувати Uber для транспортування товарів першої необхідності, ви можете зробити це безкоштовно, використовуючи наступний код LVIV15*. Uber не стягує з водія плату за обслуговування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Uber призупинила надання послуг в Україні.