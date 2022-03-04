Uber відновлює роботу у Львові, щоб допомогти з перевезенням товарів першої необхідності та допомоги

Компанія Uber після консультацій із Львівською міськрадою вирішила відновити свій сервіс у Львові для забезпечення можливості перевезень пожертв та гуманітарної допомоги.
Про це йдеться в офіційному повідомленні компанії.
"Ми знаємо, що ви проводите дні і ночі, захищаючи свою сім’ю, друзів і свою країну. Ця жахлива війна швидко перетворюється на трагічну гуманітарну кризу, і ми як Uber постійно працюємо над наданням допомоги та підтримки зусиль з надання допомоги на місцях. Оскільки ситуація продовжує погіршуватися, ми приєднуємося до відповіді міжнародної спільноти, щоб вжити подальших дій для підтримки України, забезпечуючи прямий і значущий вплив на тих, хто найбільше потребує допомоги", - йдеться у заяві.
Правила користування сервісом:
Сервіс не повинен використовуватись для персональних поїздок (якщо вони не є вимушеними). Дотримуйтесь вказівок місцевої влади – поїздки без спеціального дозволу на пересування під час комендантської години (наразі 22:00-06:00) неможливі
Волонтери та громадські організації можуть використовувати сервіс для перевезення предметів першої необхідності
Якщо вам потрібно використовувати Uber для транспортування товарів першої необхідності, ви можете зробити це безкоштовно, використовуючи наступний код LVIV15*. Uber не стягує з водія плату за обслуговування.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Uber призупинила надання послуг в Україні.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- особового складу - 9166 осіб,
- танків ‒ 251 од,
- Бойових броньованих машин ‒ 939 од,
- артилерійських систем –105 од,
- РСЗВ - 50 од,
- засоби ППО - 18 од,
- літаків – 33 од (уточнюється),
- гелікоптерів – 37 од,
- автомобільної техніки - 404 од,
- легкі швидкісні катери - 2 од,
- цистерн з ППМ - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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