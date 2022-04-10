Убиті зі зв'язанами руками та зґвалтовані: Арестович розповів про страшні знахідки у звільнених від окупантів маленьких селах

Убиті зі зв'язанами руками та зґвалтовані: Арестович розповів про страшні знахідки у звільнених від окупантів маленьких селах

Російський офіцер не може прийти і нікого не вбити, закатувати чи не зґвалтовати, каже радник голови ОП.

Після звільнення від росіян українських містечок та сіл у кожному з них знаходять по 20-50 убитих зі зв'язанами руками та згвалтованих: Про це радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів 9 квітня в інтерв'ю російському адвокату і правозахиснику Марку Фейгіну.

Політик зазначив, що яак правило, серед вбитих - переважно чоловіки. Тіла знаходять у тортурних зі зв'язанами руками.

"Усі тортурні - при старших офіцерах, при штабах. І як правило, люди згвалтовані. це стандартний слід, що вони лишають", - повідомив Арестович.

Він також поставив питання журналісту щодо того, чи бачив він кадри та фото росіян, які хваляться зґвалтованими ними дівчатами.

"Але це ж стадо принесе всі ці практики назад в Росію", - додав Арестович.

Радник також зазначив, що на жаль, це сумна норма орків.

"В кожному маленькому селі є вбиті. Вони не можуть, щоб нікого не вбити серед мирного населення. В селі було 20 чоловіків - розстріляли. в іншій було 50, 35 з них убили", - сказав він.

Нагадаємо, Арестович надав декілька прогнозів, що чекає на армію РФ до 9 травня. Також він нагадав, як російські військові тікали з Київщини.

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