Убивство в’язня в окупованій Макіївці: бойовики перешкоджають розслідуванню

У колонії на території тимчасово окупованого Донбасу від ножових поранень помер засуджений, обставини його загибелі не з’ясовано.

Українська делегація у Тристоронній контактній групі закликала російську сторону забезпечити невідкладний доступ персоналу Червоного Хреста до місця інциденту в колонії у Макіївці, де було вбито ув’язненого Руслана Макарця.

Як повідомили в Telegram-каналі української сторони ТКГ, таку вимогу було висунуто в середу, 24 листопада, під час засідань підгрупи з гуманітарних питань.

Інцидент із загибеллю Макарця трапився ще 11 листопада - чоловік помер від ножових поранень. Однак, до цього часу обставини смерті українського громадянина представникам Міжнародного Комітету Червоного Хреста не вдається з’ясувати, оскільки їх не допускають до місць утримання в’язнів.

“Українська сторона неодноразово звертала увагу на невирішену проблему з допуском представників міжнародних гуманітарних організацій до місць ув’язнення осіб, які утримуються у зв'язку з конфліктом, що перебувають у тимчасово непідконтрольних уряду України районах Донецької та Луганської областей України”, - йдеться у повідомленні.

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Представники української делегації нагадали, що відсутність допуску до місць позбавлення волі на ТОТ ДЛО представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста є “кричущим порушенням спільних узгоджених підсумків Паризького саміту у “нормандському форматі” від 9 грудня 2019 року”.

Руслана Макарця бойовики “ДНР” затримали у 2019 році і присудили йому 13 років ув’язнення за нібито шпигунство на користь українських спецслужб.

Нагадаємо, раніше на окупованій території, в Кіровській виправній колонії №33 так званої "ДНР", вбили трьох засуджених громадян України.

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