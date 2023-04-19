Учасник революцій, війн і гучних скандалів: чим відомий загиблий екснардеп Олег Барна

Ексдепутат Верховної Ради України Олег Барна загинув на фронті 17 квітня. Трагедія сталася в Донецькій області на Вугледарському напрямку.

ТСН.ua зібрав подробиці загибелі ексдепутата, ключові факти з його біографії і політичної кар'єри.

Олег Барна служив у 68-й окремій єгерській бригаді імені Олекси Довбуша помічником гранатометника, мав звання старшого сержанта.

Подробиці загибелі свого соратника по партії "Європейська солідарність" повідомив п'ятий президент України Петро Порошенко.

"Західна частина Павлівки, 68 бригада, другий батальйон. Довго просився в штурмову групу. Тому йшов на штурм один із перших. Вів вогонь з дистанції один-три метра. Кульове поранення в шию", - розповів Порошенко.

Загибель екснардепа прокоментували також у 68-й бригаді:

"Під час виконання бойового завдання загинув наш росомаха, помічник гранатометника, старший сержант Олег Барна. Пан Олег відомий всім, як екснародний депутат восьмого скликання, але для нас він – побратим, який на рівних з усіма виконував бойові задачі. Коли командири оголосили набір в групу на штурм ворожих позицій, старший сержант Барна не вагався ані хвилини. Задачу виконано, ворога вибито. Але, на жаль, ціною життів наших хлопців".

18 квітня Олегу Барні мало виповнитися 56 років. Його молодший брат Степан Барна, який раніше очолював Тернопільську облдержадміністрацію, зараз також воює в лавах ЗСУ.

Чим відомий Олег Барна

Олег Барна народився в Тернопільській області, закінчив фізико-математичний факультет Тернопільського педінституту, згодом вивчився також на менеджера системи освіти та юриста.

У жовтні 1990 року в Києві Барна брав участь у студентському голодуванні за вихід України зі складу СРСР, відомому як "Революція на граніті".

У 1991-2014 р.р. Олег Барна працював у сільських школах на Тернопільщині вчителем математики, фізики, інформатики, допризивної підготовки. За цей час він відзначився активною громадською діяльністю.

На початку 2000-х Барна брав участь у протестних акціях "Україна без Кучми", згодом підтримав Революцію Гідності, на початку 2014 року брав участь у протистояннях із силовиками в центрі Києва і навіть отримав поранення.

Влітку 2014 року Олег Барна пішов служити добровольцем у зону АТО на Донбасі, командував мінометним розрахунком. У жовтні того ж року він був обраний до Верховної Ради України від "Блоку Петра Порошенка".

У парламенті Барна здобув популярність насамперед завдяки численним скандалам за своєї участі.

У грудні 2015 року він мало не виніс тодішнього прем'єра Арсенія Яценюка із зали парламенту.

Фото: Facebook/Ирина Суслова

Нардеп неодноразово ставав учасником сутичок і бійок.

Фото: УНІАН

Барну закидували яйцями активісти, які пікетували парламент.

Фото: Twitter/Krus

Якось депутат публічно обматюкав журналіста, який звинуватив його у "кнопкодавстві".

Влітку 2017 року нардеп потрапив у резонансне ДТП в центрі Києва - його авто на великій швидкості врізалося в трамвай.

У парламенті Барна виступав проти продажу сільськогосподарських земель та приватизації стратегічних підприємств, вимагав заборонити публічні заходи на підтримку ЛГБТ. Також виступав за передачу Православній церкві України підконтрольних Московському партіархату українських святинь.

Після завершення депутатської каденції Олег Барна викладав у Тернопільському педагогічному університеті. З початком повномасштабного вторгнення російських військ екснардеп добровольцем пішов на фронт.

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