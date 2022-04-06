Учасник ТНМК Фоззі розповів, чим допомагає Україні, та як YouTube блокує кліп гурту про війну

Нещодавно колективи ТНМК та з KOZAK SYSTEM випустили композицію про війну, яка отримала назву "Мамо".

Учасник відомого українського хіп-хоп гурту "ТНМК" Олександр Сидоренко, більше відомий як Фоззі, розповів, чим допомагає Україні у такі тяжкі часи.

Музикант займається волонтерством. Здебільшого шукає їжу та ліки для тих міст та селищ, де наразі спостерігається гуманітарна криза. Також артист допомагає й військовим.

"Зараз потреби змінюються щодня. Сьогодні треба знайти їжу для Харкова та гроші на шоломи. Що буде завтра, не знаю. Можливо, ще якісь гуманітарні потреби або мілітарі", - розповів музикант "Сніданку з 1+1".

Учасник ТНМК Фоззі / скріншот з відео

Зокрема, в Олександра залишилися рідні у Харкові. Вони йому розповідають, чого бракує на потреби населення.

"Мама у Харкові, теща теж у Харкові, родичі у Харкові. Вони тримаються, вони сподіваються на наше військо. Громадяни України, мені здається, нарешті усвідомили, що найкраще, що сталося за всю історію незалежної держави, - це військо. Спілкуюся, дізнаюся, що треба. Першою чергою, дізнаюся що треба, які ліки треба. Здебільшого - їжа. Зараз збираємо їжу. Минулого тижня фуру назбирали, цього тижня теж треба. Харків, Чернігів. Цього тижня з'являться нові точки на мапі, які потребуватимуть гуманітарки", - поділився учасник гурту.

Учасник ТНМК Фоззі / скріншот з відео

До речі, нещодавно колектив ТНМК разом з KOZAK SYSTEM випустив композицію про війну "Мамо". Пісня, у якій розповідається історія одного солдата, була написана рік тому, але музиканти її випустили саме зараз.

"Війна відбувається останні вісім років, тому ця пісня була написана рік тому. У ній йдеться про солдата, який повернувся додому, до мами на один день і спілкується з мамою, і обіцяє їй, що все буде добре. Тоді ніхто не знав, що учасники нашого гурту та KOZAK SYSTEM підуть на війну", - поділився Фоззі.

До слова, музиканти вже й встигли випустити кліп. Зокрема, у ньому артисти показали моторошні кадри війни в Україні. Втім, YouTube блокує відео через те, що там є військові дії.

"YouTube не подобається, що там військові дії. Але ми вирішили, що буде так, як ми зробили. Нам важливо зафіксувати свій стан саме в ці дні, тому що ми можемо всі вдавати, що все прекрасно, але ж це гіперстрес і для країни, і для кожного її мешканця. Тому ми захотіли випустити цей кліп", - зазначив Олександр.

Сьогодні день народження учасника гурту "ТНМК" Сашка Сидоренка

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