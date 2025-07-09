Учасник бойових дій та учасник війни: різниця та особливості статусів в Україні

УБД та учасник війни: яка різниця

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В Україні існує чітка різниця між статусами «учасник бойових дій» (УБД) та «учасник війни» (УВ). Хоча обидва поняття закріплені в Законі України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» і належать до категорії ветеранів, їхнє правове значення, підстави для отримання та обсяг пільг суттєво відрізняються. Розуміння цих нюансів є важливим для належного соціального захисту та справедливого застосування законодавства.

Учасник бойових дій (УБД): хто має право та які пільги надаються

Згідно з розділом II, статтею 5 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», учасниками бойових дій визнаються особи, які брали безпосередню участь у виконанні бойових завдань для захисту Батьківщини. Це стосується як періодів воєнного, так і мирного часу, включаючи участь у бойових діях на території інших держав. Деякі категорії осіб, що мають право на цей статус, також деталізовані у Постанові Кабінету Міністрів України № 413 від 20 серпня 2014 року.

До осіб, які належать до учасників бойових дій, входять службовці:

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Збройних Сил України;

Територіальної оборони України;

Національної гвардії України;

Служби безпеки України;

Служби зовнішньої розвідки;

Державної прикордонної служби;

Державної спеціальної служби транспорту;

Військовослужбовці військових прокуратур;

Поліцейські;

Особи рядового, начальницького складу ДСНС (Державної служби України з надзвичайних ситуацій), Державної кримінально-виконавчої служби;

Співробітники Служби судової охорони.

Інші утворені відповідно до законів України військові формування, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Це стосується тих, хто брав безпосередню участь в антитерористичній операції (АТО), забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах АТО у період її проведення. Також це охоплює осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в цих районах та у період здійснення зазначених заходів. Сюди ж належать учасники заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України.

Особи, які з 24 лютого по 25 березня 2022 року , відповідно до Закону України «Про забезпечення участі цивільних осіб в захисті України» або у складі добровольчих формувань, у взаємодії із ЗСУ, ДПСУ, Нацполіцією, НГУ, СБУ та іншими утвореними відповідно до законів України формуваннями, брали участь у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України . Ця категорія має право на УБД незалежно від часових меж їхньої участі в оборонних заходах.

До УБД також належать особи, які перебували у складі військових підрозділів, з’єднань, об’єднань всіх видів і родів військ Збройних Сил діючої армії (флоту), у партизанських загонах і підпіллі як у воєнний, так і у мирний час.

Для оформлення статусу УБД зазвичай необхідні документи, що підтверджують безпосередню участь у бойових діях та виконання бойових завдань, наприклад, витяги з бойових наказів або довідки про участь. За загальним правилом, потрібен мінімум 30 календарних днів безпосередньої участі в бойових діях, але ця умова не є обов’язковою, якщо особа отримала поранення, контузію, каліцтво, що унеможливило подальше виконання обов’язків, або ж потрапила в полон.

Пільги для учасників бойових дій є одними з найширших. Вони включають, зокрема, 75% знижку на оплату житлово-комунальних послуг, безкоштовний проїзд у міському та міжміському транспорті, першочергове забезпечення житлом, медичні пільги, право на додаткові відпустки та переваги при працевлаштуванні чи навчанні. Посвідчення УБД можуть отримати як чинні військові, так і особи, звільнені зі служби. Інструкції з оформлення доступні на сайті Міністерства оборони України та на порталі «Дія».

Учасник війни (УВ): хто отримує та які пільги передбачені

Поняття «учасник війни» закріплено у статті 8 та статті 9 розділу II Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». До учасників війни належать особи, які у період війни проходили військову службу у Збройних Силах колишнього СРСР, трудівники тилу, а також інші особи, передбачені цим Законом. Учасниками війни є не лише військові, а й ті, хто безпосередньо не виконував бойових завдань, але їхня діяльність була пов’язана із забезпеченням проведення військових дій.

До учасників війни належать:

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Військовослужбовці, які проходили військову службу у Збройних Силах, військах і органах Міністерства внутрішніх справ, Комітету державної безпеки колишнього СРСР чи в арміях його союзників у період Другої світової війни або навчались у цей період у військових училищах, школах і на курсах.

Особи, які під час Другої світової війни працювали в тилу, на підприємствах, радгоспах, на спорудженні рубежів оборони.

Особи, які в період Другої світової війни перебували у складі армії та флоту як сини, вихованці полків до досягнення ними повноліття.

Особи, які на контрактній основі направлялися на роботу в держави, де велися бойові дії (включаючи Республіку Афганістан у період з 1 грудня 1979 року по грудень 1989 року), і не входили до складу обмеженого контингенту радянських військ, та їхні дружини.

Особи, які під час Другої світової війни відбували покарання в місцях позбавлення волі, або були в засланні відповідно до чинного законодавства України та колишнього СРСР.

Працівники підприємств, установ, організацій, які залучалися та брали безпосередню участь у забезпеченні проведення АТО, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у порядку, встановленому законодавством. Це також стосується тих, хто залучався та брав безпосередню участь у забезпеченні здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, у порядку, встановленому законодавством.

Статус учасника війни надається відповідно до постанови Кабінету Міністрів № 739.

Пільги для учасників війни є менш широкими порівняно з УБД, хоча деякі з них збігаються. Вони зазвичай включають 50% знижку на оплату житлово-комунальних послуг, безкоштовний проїзд у міському пасажирському транспорті, а також певні знижки на міжміський транспорт. Інструкція з оформлення статусу учасника війни доступна на порталі «Дія».

Основні відмінності між учасниками бойових дій та учасниками війни

Головна відмінність між статусами учасника бойових дій та учасника війни полягає у характері участі у військових діях:

Учасник бойових дій — це особа, яка безпосередньо брала участь у бойових зіткненнях, виконувала бойові завдання на передовій або в зонах активних бойових дій.

Учасник війни — це особа, яка забезпечувала бойові дії (наприклад, у тилу) або постраждала від війни, але не обов’язково брала безпосередню участь у збройних зіткненнях.

Ця різниця у характері участі визначає і різний обсяг соціальних пільг та державних гарантій. Пільги для УБД є значно ширшими, відображаючи безпосередню небезпеку та ризик для життя, з якими стикаються ці особи.

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Обидва статуси є важливими для визнання заслуг перед державою та забезпечення соціального захисту громадян, які постраждали від війни або брали участь у захисті Батьківщини.