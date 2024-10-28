Участь військ КНДР у війні: Пентагон зробив важливу заяву про використання зброї США

В американському Пентагоні заявляють, що нових обмежень для використання українськими Збройними силами озброєння не буде за однієї умови.

Про це повідомила представниця Пентагону Сабріна Сінгх, пише Reuters.

За її словами, Україна не побачить жодних нових обмежень на використання зброї США проти північнокорейських сил, якщо вони розпочнуть боротьбу з українською армією.

Разом з тим Сінгх відмовилася підтвердити присутність північнокорейських військ на Курщині.

"Цілком ймовірно, що вони рухаються в цьому напрямку в напрямку Курська. Але я поки не маю більше деталей", - додала представниця Пентагону.

Нагадаємо, The New York Times з посиланням на заступника командира 61-ї механізованої бригади підполковника Артема Холодкевича повідомило, що військові РФ та КНДР готуються до наступу в Курській області. Він може розпочатися вже найближчим часом.

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