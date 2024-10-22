Участь військ Північної Кореї у війні: Зеленський поділився цікавими подробицями

Росія в цій ситуації орієнтується на реакцію Китаю.
Україна вже фіксувала військових з Північної Кореї на своїх окупованих територіях.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами 21 жовтня.
"Чесно кажучи, ми фіксували офіцерів, технічний персонал. Мені здається, на тимчасово окупованих територіях. Я думаю, вони направили офіцерів через те, щоб їхні офіцери зрозуміли, що відбувається спочатку, а потім відправляти контингент", - наголосив глава держави.
Президент висловив думку про те, що Пхеньян погодився надати Путіну свої війська "через гроші".
"Північна Корея – дуже бідна. Вони своїх людей відправлятимуть на фронт…", - наголосив Зеленський.
Президент наголошує, що Москва в цій ситуації орієнтується на реакцію Китаю на її провокації:
"Щодо КНДР. РФ так обережно з цією тематикою носяться, я думаю, щоб Китай жорстко не реагував. Мало того, дуже обережно сприймають цю тематику і ЄС, і Сполучені Штати. Зверніть увагу. Дуже стримано. Але ми б'ємо у дзвони, тому що ми знаємо, що для нас це ризики", - каже Зеленський.
Нагадаємо, у КНДР вперше зробили заяву щодо відправлення своїх військ на війну проти України. Пхеньян назвав це "безпідставними стереотипними чутками".
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