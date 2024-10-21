Участь військових КНДР у війні з Україною: у Кремлі відреагували на заяви Сеула та Пентагона

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков ухилився від прямої відповіді на запитання, чи беруть участь військові КНДР у війні з Україною на боці РФ. За його словами, повідомлення про розгортання військ Північної Кореї в Україні є "суперечливими".

Про це пише російське видання "Интерфакс".

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"Ми бачимо багато суперечливої інформації, південні корейці заявляють одне, потім Пентагон заявляє, що вони не мають підтвердження таким висловлюванням, тому – багато суперечливої інформації. Напевно, так до неї і треба ставитися", – заявив Пєсков.

Він додав, що Росія має "суверенне право" розвивати відносини з іншими державами в усіх галузях.

"Це ні в кого не повинно викликати якихось занепокоєнь, тому що ця співпраця не спрямована проти третіх країн. Ми будемо розвивати це співробітництво і далі", – наголосив Пєсков.

Нагадаємо, військові з Північної Кореї вже залучені у війні РФ проти України. Насамперед їх відправляють у Курську область.

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