Участь військових Північної Кореї у війні: у Пентагоні зробили заяву

Військовослужбовці КНДР зазнають "значну кількість" втрат.
Американський Пентагон не бачить значної ефективності в участі військовослужбовців КНДР у боях в Курській області проти ЗСУ. Північнокорейські сили зазнають суттєвих втрат.
Про це заявила заступниця прес-секретаря Міноборони США Сабріна Сінгх під час брифінгу.
З її слів, Пентагон погоджується з нещодавно оголошеною адміністрацією президента Джо Байдена оцінкою щодо кількості втрат з боку солдатів КНДР у Курській області в ході боїв у лавах армії РФ проти українських захисників.
"Білий дім нещодавно оголосив, що приблизно 1000 солдатів (КНДР) були вбиті або поранені в районі Курська. Це також наша оцінка", - сказала Сінгх.
Атаки з боку північнокорейських військових у даному регіоні "не виявляються значно ефективними", наголосила представниця міноборони США. За словами Сінгх, військовослужбовці КНДР зазнають "значну кількість" втрат у Курській області.
Нагадаємо, очільник Офісу президента Андрій Єрмак заявив про загрозу появи військових КНДР на кордоні з країнами НАТО. З його слів, тіньовий флот, який здійснює диверсії проти кабелів, що з'єднують країни Альянсу, може бути не єдиною гібридною загрозою від РФ для цих країн.
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