"Училище вже випустилося і направляється в Україну": ексголова зовнішньої розвідки розповів про приховану мобілізацію в РФ

"Училище вже випустилося і направляється в Україну": ексголова зовнішньої розвідки розповів про приховану мобілізацію в РФ

Росія кидає всі резерви та не зважає на втрати. Путін приховує від суспільства ці втрати, тому що це для нього дуже небезпечно. У перспективі це практично провал режиму.

Про це повідомив колишній голова зовнішньої розвідки, генерал Микола Маломуж.

“У даній ситуації, незважаючи на втрати людей та техніки, уряд РФ буде намагатися створити мобілізаційні ресурси по Донецькій та Луганській областях. Це ДНР, Крим, випуск військових училищ. Рязанське військове училище вже випустилося і направляється сюди - на Донецьк та Луганськ. Це останній удар. Втрати ніхто не рахує. Ім потрібно виконати завдання”, - розповів колишній голова зовнішньої розвідки.

Він також додав, що зараз доля усього генералітету РФ залежить від того, чи захоплять вони Донецьку та Луганську області.

“Вони піднімають стару техніку. Я пам'ятаю її ще у періоди служби - вже тоді вона була застара. А сьогодні це мотлох. Наразі вони будуть видихатися, а ми поповнювати нові підрозділи із новою технікою. Протягом місяця-півтора ми перейдемо до таких операцій, що нам забезпечить успіх”, - наголосив Микола Маломуж.

Нагадаємо, що Росія готова повернутися до мирних переговорів з Україною.

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