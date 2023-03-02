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Учні обов'язково повинні носити уніформу: на окупованій Херсонщині запроваджують "кадетські класи"

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Учні обов'язково повинні носити уніформу: на окупованій Херсонщині запроваджують "кадетські класи"

Фото: Associated Press

Для учнів є обов’язковим носіння уніформи та додаткові заняття з "патріотичного" виховання.

На окупованих територіях Херсонської області колаборанти в обов'язковому порядку запроваджують так звані "кадетські класи", починаючи від 1-го класу. Школярі мають носити уніформу. 

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 2 березня.

"Для цих учнів є обов’язковим носіння уніформи та додаткові заняття з "патріотичного" виховання. Через дефіцит вчителів на роботу приймають проросійських місцевих жителів без педагогічної освіти. Переважно їм понад 50 років. Для легалізації у відповідності до російського законодавства, їх автоматично зараховують на заочну форму навчання до профільних ВИШів російської федерації", - повідомили в українському командуванні.

Нагададаємо, за даними Генштабу від 2 березня, на окремих ділянках Запорізького та Херсонського напрямків росіяни намагаються створити умови для переходу в наступ. Водночас продовжують атакувати позиції ЗСУ на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

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Дата публікації
Перегляди
391
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