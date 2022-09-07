Учні та переселенці – під одним дахом: як проходить навчання в одній зі шкіл Чернівців, де живуть ВПО

Проживання у школі для вимушених переселенців тимчасове – лише на три місяці.

В одній зі шкіл Чернівців відновили очне навчання, попри те, що там живуть люди, які втекли від війни. Місця для проживання організували на першому поверсі школи.

Кореспондентка ТСН Вікторія Танасійчук розповіла, як організували навчальний процес із паралельним існуванням прихистку.

Так, у школі тимчасово проживає родина з Красногорівки Донецької області, яка евакуювалася після того, як ледь не загинула під час обстрілу.

За словами сім’ї, у школі – затишно. Донька Діана навчається у цій же школі, де і проживає. Ходити недалеко – треба лише піднятися на другий поверх.

"Діти швидко адаптуються до всього. Наші діти мають розуміти, що біда є біда, треба допомагати", – розповідає директорка школи Галина Фурдига.

За її словами, перший поверх стояв пусткою, бо потребував ремонту. Гроші на нього дали благодійники.

А на верхніх поверхах школи йде навчання. За парти сюди повернулося 600 дітей. Для них – окремий вхід з охоронцем. Батькам перед початком навчання влаштували екскурсію.

Директорка школи говорить, що діти та вимушені переселенці не перетинаються.

"Це вимушений крок, але ми повинні з цим миритися, все одно людям потрібно десь жити", – зазначила вона.

Зараз у школі мешкає пів сотні людей. Усі підписали договір про дотримання дисципліни. Заради безпеки в прихистку є відеоспостереження та охорона.

"За весь час тут був лише 1 конфлікт. Між тими, хто доселився, і тими, хто вже мешкав тут. Але у нас є кнопка тривожного виклику, викликали поліцію, дуже швидко розібрались", – розповіла Галина Фурдига.



Як розповідає менеджер тимчасового прихистку Володимир Антонюк , оскільки поруч школярі, правила прихистку доволі суворі.

"Ми не толеруємо нецензурні слова, ми не толеруємо спиртні напої, ми не толеруємо куріння. Порушення цих правил – у мене є одне попередження, я даю людині шанс, ну, і розмова дуже коротка. Це житло – тимчасове, лише на три місяці", – сказав він.

Нагадаємо, мешканці Закарпаття отримають додаткову грошову допомогу за прихисток переселенців.

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