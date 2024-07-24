“Учора ЗСУ знищили два командні пункти”: окупантів вирішили карати за користування гаджетами

Російським військовим також не можна буде звертатися до ЗМІ.

У Держдумі РФ ухвалили законопроєкт, який дозволяє російським командирам та військовій поліції відправляти окупантів на 10 діб гауптвахти за користування гаджетами. Це пов’язано з тим, що ЗСУ нібито лише з їхньою допомогою масово знищують ворожі командні пункти.

Таким чином мотивував ухвалення закону член комітету Держдуми РФ з оборони Віктор Соболєв у коментарі виданню "Подъем".

“Без залізної військової дисципліни ми не переможемо. У нас буквально вчора два наші командні пункти було знищено ЗСУ у результаті користування гаджетів... Коли наша військова частина відзначала Новий рік та її практично повністю знищили, всі дзвонили рідним та вітали зі святом. Має бути залізна дисципліна у всьому”, - розповідав про втрати окупантів російський політик.

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За ухваленим законопроєктом, на війні в Україні каратимуть окупантів, у яких будуть виявлені пристрої, що дозволяють виходити в Інтернет, знімати фото та відео, а також надавати дані геолокації.

Крім цього, російським військовим не можна буде звертатися до ЗМІ та розкривати дані, які можуть визначити належність військовослужбовців до збройних сил РФ.

Нагадаємо, російським окупантам на війну в Україну посилають котів із Татарстану. Там заявляють, що донецькі коти більше не годяться “для ласки”, оскільки спробували “людські тіла”.

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