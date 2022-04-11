"Уціліють тільки найстійкіші": Арестович попередив про військові зіткнення з Росією до 2035 року

"Уціліють тільки найстійкіші": Арестович попередив про військові зіткнення з Росією до 2035 року

Україна перетворюється на гігантську Запорізьку Січ, каже Арестович.

Війна в Україні з Росією може тривати щонайменше до 2035 року.

Про це радник голови Офісу президента України Олексій Арестович повідомив в інтерв'ю російському правозахиснику Марку Фейгіну 10 квітня.

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"Ця війна не остання з РФ. Як Ізраїль і араби пройшли п'ять великих війн між собою, поки зрозуміли, що ці методи не діють і треба переходити до інших. Так буде і у нас. Не знаю, чи знадобиться п'ять, але кілька військових сутичок до 2035 року нам гарантовані. Це означає по зіткненню кожні два, а можливо п'ять років. І великі зіткнення кожні сім-вісім", – висловився Арестович.

Радник голови Офісу президента вважає, що українцям, які не готові до цього, краще виїхати тимчасово з країни. За його словами, в Україні вціліють тільки найстійкіші. Утім, Арестович наголосив, що система безпеки в Україні має бути повністю змінена та вдосконалена.

"Тим, хто до цього не готовий, хто зараз кричить про те, як жити і ростити дітей, потрібна якась інша країна. Тут новий Ізраїль. Тільки масштаби крутіші та страшніші. Я сім'ю відвозити не планую. Мої всі тут і будуть тут, а хто не готовий – є тепла Іспанія, і багато інших країн. Їдьте туди, якщо ви не готові", – наголосив він.

Крім того, Арестович сказав, що до України повернулися всі стародавні архетипи, і нинішня держава перетворилася на велику так звану Запорізьку Січ.

"Україна перетворюється на гігантську Запорізьку Січ, де ніколи не питали, якою мовою ти говориш, а питали, чи готовий ти розділити такий спосіб життя, жити, як ми і вмирати за це, якщо доведеться. Повернулися всі давні архетипи і вони працюють. Потрібно визначаться. Це і є Україна, з такою вона долею", – підсумував Арестович.

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