Удар авіабомбами по гуманітарному пункту в Оріхові: кількість загиблих різко зросла

Окупанти навмисно цілилися по людях, які отримували гуманітарну допомогу.

Російська терористична армія 10 липня завдала авіаційного удару керованими авіабомбами по пункту видавання гуманітарної допомоги в Оріхові Запорізької області. Наразі розбирання завалів завершене - окупанти вбили 7 людей.

Про це повідомили в ДСНС України.

Російські терористи обстріляли пункт видавання гуманітарної допомоги. Станом на зараз уже завершене розбирання завалів. На місці трагедії загинуло 7 людей.

"10 липня рятувальники деблокували з-під завалів тіла трьох людей без ознак життя. Число загиблих зросло до 7 людей", - повідомили в ДСНС України.

Нагадаємо, що напередодні окупанти завдали удару по будівлі, коли там видавали гуманітарну допомогу. Внаслідок обстрілу зруйновано частину будівлі. Надзвичайники врятували з-під завалів 11 людей і передали їх лікарям швидкої.

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