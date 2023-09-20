Удар авіабомбою по Куп'янську: кількість жертв знову зросла

На місці вибуху в Куп'янську завершилися оперативні роботи екстрених служб.

Внаслідок удару керованою авіабомбою по Куп'янську Харківської області, який завдали окупанти 19 вересня, загинули вже вісім людей – на місці атаки знайшли ще два тіла.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

"На жаль, знайдено тіла ще 2 загиблих цивільних чоловіків. Наразі загальна кількість жертв російського удару по Куп'янську становить 8 людей – 6 чоловіків та 2 жінки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що оперативні роботи екстрених служб вже завершились. Дві загиблі людини виявилися волонтерами, які евакуйовували місцевих жителів.

"Окупанти цинічно завдали удар ракетою "Гром-Е1". Наразі правоохоронці розслідують усі обставини російського злочину", - додав він.

Нагадаємо, Росія знову вивела у Чорне море бойові кораблі – скільки "Калібрів" напоготові.

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