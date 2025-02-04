Удар балістикою по Ізюму: кількість жертв зросла

Вдень 4 лютого армія РФ вдарила балістикою по Ізюму на Харківщині. Загинуло 5 людей, ще 24 особи зазнали поранень.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Армія РФ вдарила по Ізюму на Харківщині

"Рятувальники деблокували ще одне тіло. Особу ідентифіковують", – констатував він.

Нагадаємо, у вівторок, 4 лютого, російські війська завдали ракетного удару балістикою по Ізюму Харківської області. Окупанти атакували центральну частину міста. Спершу повідомлялося про чотирьох загиблих.

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