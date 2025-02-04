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Удар балістикою по Ізюму: кількість жертв зросла

Удар балістикою по Ізюму: кількість жертв зросла

Удар балістикою по Ізюму: кількість жертв зросла

Удар по Ізюму 4 лютого

Ворог цинічно атакував цивільних громадян.

Вдень 4 лютого армія РФ вдарила балістикою по Ізюму на Харківщині. Загинуло 5 людей, ще 24 особи зазнали поранень.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Армія РФ вдарила по Ізюму на Харківщині

Армія РФ вдарила по Ізюму на Харківщині

"Рятувальники деблокували ще одне тіло. Особу ідентифіковують", – констатував він.

Нагадаємо, у вівторок, 4 лютого, російські війська завдали ракетного удару балістикою по Ізюму Харківської області. Окупанти атакували центральну частину міста. Спершу повідомлялося про чотирьох загиблих.

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