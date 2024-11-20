Удар балістикою по Одесі: стало відомо ім'я ще одного загиблого правоохоронця (фото)

Внаслідок ракетного удару Росії 18 листопада кількість жертв в Одесі зросла до 11 людей. 20 листопада у міській лікарні помер 36-річний капітан поліції Вадим Зезюлін.

Про це йдеться у повідомленні мера Одеси Геннадія Труханова та пресслужба Головного управління Нацполіції в Одеській області.

"Медики відчайдушно боролися за його життя, але травми були дуже важкими", – написав мер Геннадій Труханов.

Геннадій Труханов також висловив співчуття родині та близьким загиблого.

Зазначимо, що станом на 20 листопада також відомо про 39 поранених.

Після церемонії прощання з загиблими поліцейськими, в пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області розповіли, що одинадцятим загиблим є Вадим Зезюлін. Він помер в лікарні внаслідок поранень.

Прощання із загиблими в Одесі

Після церемонії поховання стало відомо про смерть у лікарні ще одного слідчого, важкопораненого під час ворожої атаки – капітана поліції Вадима Зезюліна. Йому було 36 років", – зазначили у поліції.

Прощання із загиблими в Одесі

Прощання із загиблими в Одесі

Нагадаємо, 18 листопада Росія завдала ракетного удару по Одесі. Сьогодні, 20 листопада, місто прощалося:

слідчим, підполковником поліції Вадимом Ковальським, 47 років;

слідчим, капітаном поліції Вадимом Джмілем, 28 років;

слідчим, капітаном поліції Миколою Лимарем, 32 роки;

слідчим, старшим лейтенантом поліції Станіславом Пащенком, 25 років;

слідчим, старшим лейтенантом поліції Ігорем Целим, 26 років;

слідчим, старшою лейтенанткою поліції Вікторією Мещеряковою, 38 років;

поліцейським взводу конвойної служби, старшим сержантом поліції Михайлом Потьомкіним, 32 роки.

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