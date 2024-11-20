Удар балістикою по Одесі: стало відомо ім'я ще одного загиблого правоохоронця (фото)

В Одесі попрощалися із загиблими правоохоронцями.
Внаслідок ракетного удару Росії 18 листопада кількість жертв в Одесі зросла до 11 людей. 20 листопада у міській лікарні помер 36-річний капітан поліції Вадим Зезюлін.
Про це йдеться у повідомленні мера Одеси Геннадія Труханова та пресслужба Головного управління Нацполіції в Одеській області.
"Медики відчайдушно боролися за його життя, але травми були дуже важкими", – написав мер Геннадій Труханов.
Геннадій Труханов також висловив співчуття родині та близьким загиблого.
Зазначимо, що станом на 20 листопада також відомо про 39 поранених.
Після церемонії прощання з загиблими поліцейськими, в пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області розповіли, що одинадцятим загиблим є Вадим Зезюлін. Він помер в лікарні внаслідок поранень.
Після церемонії поховання стало відомо про смерть у лікарні ще одного слідчого, важкопораненого під час ворожої атаки – капітана поліції Вадима Зезюліна. Йому було 36 років", – зазначили у поліції.
Прощання із загиблими в Одесі
Нагадаємо, 18 листопада Росія завдала ракетного удару по Одесі. Сьогодні, 20 листопада, місто прощалося:
- слідчим, підполковником поліції Вадимом Ковальським, 47 років;
- слідчим, капітаном поліції Вадимом Джмілем, 28 років;
- слідчим, капітаном поліції Миколою Лимарем, 32 роки;
- слідчим, старшим лейтенантом поліції Станіславом Пащенком, 25 років;
- слідчим, старшим лейтенантом поліції Ігорем Целим, 26 років;
- слідчим, старшою лейтенанткою поліції Вікторією Мещеряковою, 38 років;
- поліцейським взводу конвойної служби, старшим сержантом поліції Михайлом Потьомкіним, 32 роки.
Читайте також: