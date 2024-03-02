Удар безпілотниками по Харкову: влада повідомила наслідки атаки (фото)

Група "Шахедів" наближалася до Харкова з півночі.

Сьогодні, 2 березня, близько 00:05 окупанти завдали ударів "Шахедами" по Харкову.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

"Внаслідок обстрілу пошкодженні скління вікон та балконів, 5 гаражів, 17 автомобілів, горіли три авто. Постраждалих та загиблих не виявили, три людини звернулися із гострою реакцією на стрес", - написав він.

Що відомо про атаку "Шахедами" по Харкову

У Харкові пролунали два вибухи, перший чули о 23:58 1 березня. За даними Повітряних сил, група "Шахедів" наближалася до Харкова з півночі.

Російський дрон також влучив у приватне домоволодіння у Великому Бурлуку, внаслідок чого спалахнула пожежа. За даними поліції, господар будинку загинув.

"Будинок повністю зруйнований. Із сусіднього домоволодіння поліцейські евакуювали літню жінку. На місцях подій працюють усі профільні служби", — повідомили правоохоронці.

Фото: Олег Синєгубов

Журналісти "Суспільного" також поспілкувалися з жителем Шевченківського району Харкова Олексієм Шерстюком, у якого внаслідок удару "Шахеда" згоріла автівка.

"Почув, ніби мотоцикл гуде. Набирав (дрон — ред.) швидкість. Усе більше й більше. Зрозуміло, що вже влучання. Спочатку здавалося, що в будинок. Воно сиплеться все, вікна, шифер летить. Потім вибіг, дивлюся — чотири машини горять", — згадує чоловік.

Нагадаємо, вночі росіяни вгатили по Одесі. По всі подробиці атаки читайте в новині.

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