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- Війна
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Удар безпілотників по заводу "Стріла" на Брянщині: у РНБО повідомили про наслідки
Мешканці Брянської області РФ скарилися на потужні вибухи та зафіксували стовп диму на відео.
Невідомі БпЛА атакували завод “Стрєла” в селищі Суземка на Брянщині. Попередньо, внаслідок удару він більше не може працювати.
Про це повідомив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.
За даними відомства, завод пеціалізується на виробництві електроніки для оборонного комплексу.
“Виготовляє трансформатори, дроселі, автотрансформатори з регулюванням напруги, котушки індуктивності, фільтри та інші електротехнічні компоненти. Також завод виробляє радіолокаційне обладнання і співпрацює з корпорацією “Ростех”, постачаючи продукцію для підприємств російського військово-промислового комплексу”, — зазначив Коваленко.
Раніше у Брянську було атаковано ще один завод — він виробляє мікроелектроніку для російської зброї. Йдеься про “Кремній Ел”.