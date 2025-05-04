Удар безпілотників по заводу "Стріла" на Брянщині: у РНБО повідомили про наслідки

Атака на Росію / © ТСН.ua

Реклама

Невідомі БпЛА атакували завод “Стрєла” в селищі Суземка на Брянщині. Попередньо, внаслідок удару він більше не може працювати.

Про це повідомив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

Дата публікації 16:11, 04.05.25 Кількість переглядів 2 БпЛА вдарили по заводу на Брянщині

За даними відомства, завод пеціалізується на виробництві електроніки для оборонного комплексу.

Реклама

“Виготовляє трансформатори, дроселі, автотрансформатори з регулюванням напруги, котушки індуктивності, фільтри та інші електротехнічні компоненти. Також завод виробляє радіолокаційне обладнання і співпрацює з корпорацією “Ростех”, постачаючи продукцію для підприємств російського військово-промислового комплексу”, — зазначив Коваленко.

Раніше у Брянську було атаковано ще один завод — він виробляє мікроелектроніку для російської зброї. Йдеься про “Кремній Ел”.