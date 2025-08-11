Удар БпЛА по Арзамаському приладобудівному заводу: СБУ повідомила деталі

Атака на Росію / © ТСН.ua

Дрони СБУ атакували Арзамаський приладобудівний завод. Він займається виготовленням деталей до ракет Х-32 та Х-10.

Про це повідомляють джерела ТСН у Службі безпеки України.

Чим важливий удар

За даними з відкритих джерел, підприємство виробляє, зокрема: системи управління, борткомп’ютери та складові системи. А особливо важливим пунктом для армії РФ є саме компоненти для ракет Х-32 та Х-101.

Як відомо, підприємство входить до складу корпорації "Тактичне ракетне озброєння". Воно перебуває під санкціями Євросоюзу, США, України тощо. Цей об'єкт активно працює на воєнну машину Кремля.

Нагадаємо, дрони атакували російське місто Арзамас Нижегородської області у ніч проти 11 серпня. Там було чутно щонайменше п’ять вибухів. За даними місцевих пабліків, під удар міг потрапити об’єкт промисловості.

За словами губернатора Нижегородської області Гліба Нікітіна, дрони атакували дві промислові зони у регіоні. У результаті відбиття атаки в Арзамаському окрузі начебто загинула людина та ще двоє постраждали.

Ціллю дронової атаки, за даними росЗМІ, став Арзамаський приладобудівний завод імені Пландіна. Там виготовляють обладнання для авіаційної та космічної галузей, а також продукцію цивільного призначення. На відео з соцмереж зафіксовані пошкодження будівлі та займання.