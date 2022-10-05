Удар дронами-камікадзе по Білій Церкві: що відомо про атаку і нову тактику окупантів

Росія в ніч проти 5 жовтня атакувала місто Біла Церква у Київській області іранськими ударними безпілотниками Shahed-136. 12 дронів-камікадзе прилетіли з південного напрямку. Шість з них було збито, решта дісталися цілі. В ЗСУ кажуть, що окупанти шукають слабкі місця в протиповітряній обороні України. Українські військові використовують проти нової загрози всі можливі сили та засоби. На озброєнні в Кремля, за деякими даними, можуть бути ще сотні таких БПЛА.

ТСН.ua зібрав подробиці про атаку дронів на Білу Церкву і нову тактику окупантів, з якою зіштовхнулися ЗСУ.

Під час оголошеної о 1.33 повітряної тривоги жителі Білої Церкви в соцмережах повідомили про характерні звуки польоту іранських дронів-камікадзе, які застосовують для атак російські окупанти. В місті внаслідок ворожої атаки було зафіксовано шість влучань та вибухів. Внаслідок ворожого удару постраждала одна людина. Крім того, зазнала пошкоджень інфраструктура міста.

Через атаку БПЛА виникла пожежа. До ліквідації наслідків обстрілів було залучено 57 рятувальників та 15 одиниць техніки ДСНС.

В ЗСУ розповіли, як борються з іранськими БПЛА

Атаку на Білу Церкву прокоментував на Youtube-каналі ТСН речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Прилетіли вони з південного напрямку. Їх треба збивати, знищувати усіма наявними силами та засобами. Противник шукає слабкі місця в нашій протиповітряній обороні, застосовує різні тактичні прийоми. Кілька тижнів тому з початку застосування цих дронів були такі удари по Одеській і Миколаївській областях. Вони перевіряли, як ми будемо реагувати, чим збивати", - пояснив він.

Ігнат розповів, як ЗСУ реагують на загрозу:

"Зрозуміло, що стріляють усі - і стрілецька зброя, і намагаються Сили оборони на них впливати засобами радіоелектронної боротьби. Поки що найефективніше зенітні ракетні війська збивають. Вони - річ неприємна і нова для нас, тому ми маємо якось реагувати і намагатись знищувати якомога більше. Дрон-камікадзе - це, за класифікацією, барражуючий боєприпас. Більше треба його збивати силами протиповітряної оборони і сухопутних військ".

На запитання, в чому специфіка Shahed-136, речник командування Повітряних сил ЗСУ відповів:

"Чим більше летить, тим більше має шанси долетіти. Вони можуть летіти кучно - це буде одна мітка на радарі, а в цій мітці 5 штук одразу. Вони можуть облітати, шукаючи слабкі місця. Розвідка противника не спить - як наземна, так і повітряна".

На запитання, скільки в російської армії може бути таких БПЛА, Ігнат сказав:

"Була інформація щодо чотирьох бортів. Якщо відштовхуватись від інформації про чотири військово-транспортні літаки, то мова може йти про сотні Shahed-136, які вони маркують як "Герань". Можливо, ще налагодили інші шляхи постачання".

Дрони-камікадзе замість високоточних ракет

Колишній речник Генштабу Збройних сил України Владислав Селезньов в коментарі ТСН.ua розповів, що використання росіянами БПЛА класу Shahed-136 свідчить про нестачу в них ракет.

"До того 3500 ракет поцілили по об'єктах на всю глибину нашої країни. Зараз росіяни змушені використовувати дрони, які вони отримують в рамках військово-технічної взаємодії з Іраном, не від гарного життя. В них критично мало тих ракет, які вони можуть використовувати", - пояснив він.

Селезньов додав, що тихохідна малопомітна ціль, яка йде на низьких висотах, вкрай непроста для ураження українськими ППО.

"В чому ще складність - якби ці БПЛА летіли вдень і їх було помітно, можна було б використовувати комплекси на кшталт ЗУ-23-2, візуально бачачи ту саму ціль. А вночі без підсвічування, без відповідного устаткування, ці цілі вкрай важко збивати", - наголосив він.

Експерт висловив сподівання, що українські фахівці найближчим часом вирішать цю проблему, оскільки "сьогодні об'єкт у Білій Церкві, а далі через 90 км вже Київ".

"Бойова робота на відстані більш ніж 500 км - це тривожний сигнал. Ми навчилися збивати "Калібри", високотехнологічні ракети, а з цим, враховуючи, що вони їх можуть використовувати масовано - це додаткове навантаження", - пояснив колишній речник Генштабу.

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